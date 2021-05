Wat Eten We Vandaag: Mini pavlova met frisse mango-passievrucht coulis

Luxe rundvlees populair bij thuiskok in coronatijd

19 mei Rundvlees is voor het eerst flink in populariteit gestegen bij de thuiskok. Nu consumenten bij de horeca geen steak konden eten, kochten ze meer luxe vlees bij de supermarkt en slager. De hoeveelheid gekochte vleesvervangers is vorig jaar in Nederland ook gestegen.