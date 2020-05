Wat Eten We Vandaag: Nasi goreng met mango

Koken & eten Experts waarschu­wen voor alcohol­scha­de: Stop nu met kortingen op drank

8 mei De horeca is nog steeds dicht, dus we drinken minder buiten de deur. Maar binnenshuis is alcohol voor sommigen een welkome verdoving in het geïsoleerde bestaan. Daarom waarschuwen de experts dat het beter is als supermarkten en slijterijen juist nu stoppen met aanbiedingen. ,,Je neemt toch sneller iets mee.’’