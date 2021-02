Wat Eten We Vandaag: Ontbijtbowl met vers fruit

Gevulde koek in de trein? Die moet je voortaan zelf meenemen want NS stopt met catering

1 februari De NS is na meer dan veertien jaar gestopt met de railcatering. De service waar reizigers in de trein koffie, koek, fris, bier en ander eten en drinken konden kopen, was volgens de vervoerder al tijden niet meer winstgevend. Niemand van de 73 werknemers in de railcatering is ontslagen, meldt het vervoerbedrijf. De mensen gaan nu werken in een van de stationswinkels.