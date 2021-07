Wat Eten We Vandaag: Overnight oats met hazelnootpasta

Wat Eten We Vandaag: Ro­de-bietenhum­mus

9 juli Hummus, maar dan met een originele twist. Deze variant maak je in een handomdraai en krijgt een prachtige kleur dankzij de rode bieten. De verantwoorde spread boordevol gezonde vetten en eiwitten is ideaal als broodbeleg of dip tijdens een borrel.