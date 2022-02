Wat Eten We Vandaag: Paddenstoelen frittata met boerenkool en pancetta

Check jouw gemeente Méér restau­rants in coronatijd, maar bruin café worstelt: ‘Nog nooit zoveel huilende onderne­mers aan de lijn gehad’

Het aantal horecazaken is de afgelopen twee jaar in Nederland juist gestegen, ondanks de ene na de andere lockdown. Nieuwkomers zagen in deze coronatijd een kans en de steunmaatregelen van de overheid hielden bestaande horecazaken kunstmatig in leven, óók de zaken die technisch gezien eigenlijk failliet zijn.

11 februari