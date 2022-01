Wat Eten We Vandaag: Pannenkoeken traybake

Wat Eten We Vandaag: Citroenkip met saffraan, witte wijnsaus en ratatouil­le

Saffraan is een bijzonder kruid en wordt gebruikt om smaak, kleur en aroma toe te voegen aan de kip. Naast saffraan is citroen ook een smaakmaker in dit gerecht. Combineer de kip met een kleurrijke ratatouille en serveer beide gerechten in mooie grote schalen voor een luxe uitstraling.

19 december