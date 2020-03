Wat Eten We Vandaag: Pasta-ovenschotel met tonijn en mozzarella

Koken & eten Ben je helemaal klaar met thuiszit­ten? Dit zou weleens rustgevend kunnen zijn

9:29 Als je thuis vastzit in de coronacrisis, is het niet raar dat je hongerig bent naar manieren om de tijd te doden tijdens de quarantaine. Iets lekkers bakken is dan best een goed idee. Het vermindert stress en stimuleert de creativiteit.