Wat Eten We Vandaag: Provençaalse ratatouille met kruidige aardappeltjes

Ingrediënten:

- 450 gr Provençaalse aardappelpartjes

- 6 el olijfolie

- 1 aubergine, in blokjes

- 1 courgette, in blokjes

- 2 rode uien, in halve ringen

- 1 rode paprika, in stukken

- 1 groene paprika, in stukken

- 5 gr rozemarijn, fijngehakt

- 5 gr tijm, fijngehakt

- 1 teentje knoflook, fijngehakt

- 70 gr tomatenpuree

- 1 blik tomatenblokjes à 400 gr

- 250 gr gerookte makreelfilet