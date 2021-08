Wat Eten We Vandaag: Rijstnoedels met runderreepjes

Wat Eten We Vandaag: Dillepesto met walnoot en ricotta

6 augustus Zelfgemaakte pesto maak je in een handomdraai. In tegenstelling tot de klassieke pesto met basilicum, pijnboompitten en Parmezaanse kaas maken we deze versie met dille, walnoot en ricotta. Ideaal als dip bij een borrel of heerlijk om te verwerken in een visgerecht.