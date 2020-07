Wat Eten We Vandaag: Risotto met fruitige salsa van nectarine en gefrituurde salie

Eerste pepernoten alweer gesigna­leerd in de supermarkt

10:36 Het bezoek aan Nederland van Sinterklaas duurt nog even, maar in Almelo zijn ze er al klaar voor. Daar liggen - jawel - de pepernoten alweer in de schappen. De PLUS-vestiging bij het stadion maakt er jaarlijks een sport van om ze als eerste in de winkel te hebben.