Wat Eten We Vandaag: Rucola pesto

Koken & Eten Supermark­ten informeren klant belabberd over wat er in hun afbakbrood­jes zit

Afbakbroodjes in de supermarkt zijn vaak gehuld in geheimzinnigheid. De winkels geven over de broodjes, die je zelf in een zakje doet, bijna nooit informatie over wat erin zit. En dat moet anders, vindt de Consumentenbond. Alleen EkoPlaza doet het nu netjes.

26 september