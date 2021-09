Wat Eten We Vandaag: Salade met feta, grapefruit en warmgerookte zalm

Toprestau­rant Noma krijgt eindelijk derde ster van Michelin

14 september Het is al meerdere jaren bekroond met de titel van beste restaurant ter wereld en chef-kok René Redzepi wordt beschouwd als een van de grootste in de huidige gastronomie: restaurant Noma in Kopenhagen kreeg gisteren zijn derde Michelin-ster, na jaren wachten.