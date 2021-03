Wat Eten We Vandaag: Saté van jackfruit met zelfgemaakte pindasaus

Wat eten we morgen? ‘Dat bepaald eten onze gezondheid geen goed doet, vergeten we’

2 maart Elke hap die we nemen heeft impact op anderen, dicht bij of ergens ver weg. ,,Dat realiseren we ons onvoldoende”, zegt Maurits Steverink, coördinator van Platform Achterhoek Food en medesamensteller van het digitale symposium ‘Wat eten we morgen?’ op 25 maart.