Wat Eten We Vandaag: Scholfilet met broccoli-erwtenpuree en Provençaalse aardappelpartjes

Li­brije-kop­pel Jonnie en Thérèse Boer neemt Brasserie Jansen over in Zwolle

Jonnie en Thérèse Boer breiden hun assortiment in Zwolle wederom uit. Nadat het horecastel dit jaar Bar Senang opende, zijn de twee per 1 januari 2022 ook eigenaar van Brasserie Jansen in Zwolle.

12 november