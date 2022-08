Wat Eten We Vandaag: Spaanse tapasspiesjes met patatas bravas dip

Wat Eten We Vandaag: Slavink met gerooster­de zoete aardappel en aioli

Dit AVG’tje krijgt een verrassende twist door de toevoeging van zoete aardappel. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is zoete aardappel geen aardappel, maar een groente. Zoete aardappelen bevatten ‘langzame’ koolhydraten. Deze worden gelijkmatig in energie omgezet en zorgen voor een langdurig verzadigd gevoel.

25 juli