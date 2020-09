Wat Eten We Vandaag: Spicy virgin margarita

Populaire eetrubriek Over de Tong voor het eerst terug sinds de lockdown: ‘Ik ben geen RI­VM-controleur’

4 september De populaire eetrubriek Over de Tong keert vandaag terug in De Gelderlander. Vanwege de coronacrisis waren de horecazaken lange tijd dicht. Journalist Ellen Willems recenseert al jaren restaurants op verschillende onderdelen voor de krant en is nu weer volop aan het werk.