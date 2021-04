Wat Eten We Vandaag: Spinaziecurry met witte kaas en flatbread

Kaasleve­ran­cier Albert Heijn slachtof­fer van gijzelsoft­wa­re

12 april Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de leveringen van kaas aan supermarkt Albert Heijn is in het paasweekend naar eigen zeggen gehackt. Dat laat directeur Toon Verhoeven van Bakker Logistiek weten. Door de hack waren er afgelopen weekend lege schappen op de kaasafdelingen in de Albert Heijn-supermarkten.