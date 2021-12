Wat Eten We Vandaag: Stoofperen galette met kaneelijs

column ellen willems Planten hebben we niet, behalve dan stronken boerenkool

Bewegende kerstmannen, rijdende treinen naar Zwitserse landschappen en spuitbussen met dennengeuren en nepsneeuw. Kerstbomen van rond de 500 euro per stuk en complete serviezen voor het kerstontbijt. De dame voor me heeft een paarse bloempot vast. Ze vertelt over wat er naast die bloempot allemaal nog meer te koop was op die grootste kerstshow van Europa.

8 december