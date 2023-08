Wat Eten We Vandaag: Taco’s met rundersaucijs en pittige bonensalsa

Wat Eten We Vandaag: Maïskolven in zoete marinade

In de zomer steken we het liefst de barbecue aan en eten we saté, brood en saus, maar ook groentegerechten doen het heel goed op de barbecue. Neem deze maiskolven in een marinade van komijn en kaneel: gegarandeerd een geurexplosie.