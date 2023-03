Wat Eten We Vandaag: Vegan appeltaart

Koken & Eten Terrassen voor de eerste lentezon: vaak eet en drink je buiten even goed als binnen

Altijd ergens eind februari is die dag er, de eerste zon die aanvoelt als de lente. Foodtrendwatcher Gijsbregt Brouwer ziet dat dit het moment is dat veel horecaondernemers hun terras weer uit zetten. Klassiekers in de stad bieden een fijne basis voor het opsouperen van de lentezon, maar er gebeurt meer op het terras komend jaar, in de grote stad en erbuiten.