Wat Eten We Vandaag: Vijgensalade met feta en frambozen

Wat Eten We Vandaag: Tacobowl met bloemkool­rijst

Deze snelle tacobowl is perfect voor een drukke doordeweekse dag. Het gerecht staat al in twintig minuten op tafel en is een bron van voedzame groenten en peulvruchten. De tortillachips geven de bowl een lekkere crunch en de oude kaas zorgt voor wat pit.

15 juni