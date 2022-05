Wat Eten We Vandaag: Visrolletjes met groene asperges en aardappeltjes

Wat Eten We Vandaag: Visburger met zoetzure komkommer en harissa­mayo

Zin in een burger, maar liever een avondje zonder vlees? Kies dan voor deze visburger van kabeljauw met zoetzure komkommer en harissamayo. De burger is makkelijk te maken en is een verantwoord alternatief. Wist je bijvoorbeeld dat kabeljauw barst van de vitamines en mineralen? Waaronder vitamine B, jodium en zink.

11 mei