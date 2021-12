Wat Eten We Vandaag: Warme krieltjessalade met groene asperges en linzen

Natuur & Milieu: meeste plastic verpakkin­gen niet recycle­baar

Bijna twee op de drie (65 procent) plastic verpakkingen van producten uit de supermarkt zijn niet of maar beperkt recyclebaar. Maar meer dan de helft van de verpakkingen die niet goed te recyclen zijn, wordt dat wel met een of twee simpele aanpassingen in het ontwerp van de verpakking. Dat meldt Natuur & Milieu na onderzoek.

17 november