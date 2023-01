Wat Eten We Vandaag: Witlofovenschotel met ham en kaas

Wat Eten We Vandaag: Zalm ‘en papillote’ met soepgroen­te

Bij een bereiding ‘en papillote’ gaar je ingrediënten in een klein pakketje van bakpapier, aluminiumfolie of bananenblad. Doordat het pakketje gesloten is, worden zoveel mogelijk smaken, vitaminen en mineralen behouden.

13 januari