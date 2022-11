Wat Eten We Vandaag: Witlofsoep met ham en zelfgemaakte croutons

Wat Eten We Vandaag: Zongedroog­de tomaten-olijvenbo­ter

Deze zongedroogde tomaten-olijvenboter is perfect om het zomerse gevoel weer een beetje in huis te halen. Spanje is groot producent van zongedroogde tomaten en olijven, dus door deze boter waan je je even in Spaanse sferen. Serveer de boter eens met ‘Pan de aceite’, de Spaanse tegenhanger van de Italiaanse focaccia: heerlijk.

16 oktober