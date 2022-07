Wat Eten We Vandaag: Witte chocolade-kersenijs

Koken & Eten Dit koekje is een grote hit op vluchten in Europa: ‘Ik raakte geobse­deerd’

Vliegen is heerlijk als de luchtvaartmaatschappij erin slaagt je te verrassen, het liefst met iets leuks of iets lekkers. KLM deelde lang stroopwafels uit, maar nu is er een ander koekje waar sommige reizigers heel gelukkig van worden.

12 juli