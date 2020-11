Wat Eten We Vandaag: Wortelsoep met chimichurri gehakt

Koken & eten Deze plant terrori­seert ons land maar kok heeft een oplossing: If you can't beat it, eat it

5 november De Japanse duizendknoop maakt andere vegetatie kapot, tast gebouwen aan en is bijna niet uit te roeien. Maar er is een oplossing: deze woekerplant is namelijk een groente en kan heel goed worden gegeten.