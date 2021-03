Wat Eten We Vandaag: Zalm in limoen-kokossaus

Koningin Máxima is megafan van deze zeewierbur­ger (en hij ligt nu bij de Albert Heijn)

24 februari Europa lijkt al overtuigd van de oer-Hollandse culinaire uitvinding van Mark Kulsdom en Lisette Kreischer en zelfs koningin Máxima is fan. Voor de liefhebbers in Nederland is er goed nieuws: vanaf deze week is de The Dutch Weed Burger ook te vinden in de schappen van Albert Heijn.