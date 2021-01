Wat gebeurt er achter het deurtje van je magnetron?

En is het eten uit je magnetron gezond? ,,Dat hangt ervan af wat je erin stopt", aldus de wetenschapper. ,,De warmte doet natuurlijk wel iets met je eten.” Het wordt beter verteerbaar, het geeft structuur aan je eten (denk aan een korstje op je vlees) en smaak. ,,Vitamine C en vitamine B12 gaan wel deels verloren, maar dat gebeurt ook in een pan of in een oven.”



Het opwarmen is eigenlijk veiliger, want het eten kan nooit warmer worden dan 100 graden Celsius. ,,Het is een mildere vorm van opwarmen.” En de smaak dan? Daarover is Esveld duidelijk. ,,Microgolven doen niets met de smaak.” Toch kan een gerecht uit de magnetron minder goed smaken. Een pizza krijgt bijvoorbeeld een knapperig korstje in de oven, maar in de magnetron blijft het een slappe schijf.



(W)etenschappelijk Bewezen is geproduceerd in samenwerking met de Universiteit van Nederland.