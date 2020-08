Wat is hét drankje van deze zomer? (En nee, het is niet rosé of prosecco)

Koffie is enorm populair. En deze zomer doet koude koffie het helemaal goed. Volgens trendwatcher Esther Haanschoten is het het populairste drankje van deze zomer en dankt het zijn populariteit vooral aan Instagram. ,,Ik heb het over Dalgona-koffie, deze koude koffiedrank maak je met instantkoffie, melk, suiker en ijs. Het is heel makkelijk en dus goed zelf thuis te maken, daarnaast ziet het er ook nog eens heel lekker uit.” De romige ijskoffie, wit van onder en goudkleurig van boven, vindt zijn oorsprong in Zuid-Korea.

Koude martini

Quote Er blijft interesse voor limonades en cocktails deze zomer, waaronder de frissere, de longdrinks en de laag-alcoholi­sche varianten Anneke Ammerlaan Qua cocktails is de aandacht ook naar koffievarianten verschoven, aldus Haanschoten: ,,Er is weer veel aandacht voor de espresso martini. Deze klassieker staat vaker op de kaart van restaurants en komt regelmatig voorbij op de populaire socialemediakanalen.”



Dit drankje is een koude martini, gemaakt van wodka, espresso, koffielikeur en suikersiroop. Vaak voeg je er ook nog koffie- of chocoladeboontjes aan toe als garnering. Officieel is het drankje eigenlijk helemaal geen martini omdat er geen gin of vermout in zit, maar het werd zo genoemd door de chique martini-glazen waarin je het serveert.

Daarnaast zijn gezondere varianten van producten ook helemaal in. ,,Plantaardige varianten van melk, zoals soja-, haver- of rijstmelk, die je normaal bij de havermout of cappuccino gebruikt zie je steeds vaker terug bijvoorbeeld in smoothies. Ik zag in Londen afgelopen maart melk gemaakt van macadamianoten.” In opkomst is ook nitro-koffie: een koudgebrouwen koffie waaraan stikstof is toegevoegd waardoor de koffie een romige laag krijgt, vergelijkbaar met Guinnessbier.

Op de gezondheidstrend waarbij alcohol- en suikervrije drankjes terrein veroveren spelen drankbedrijven slim in. Ze zijn driftig op zoek gegaan naar gezondere varianten van hun producten. Zo bracht Licor 43 onlangs een veganistische versie van hun Horchata uit. ,,Verschillende smaakjes van bekende drankjes met minder suiker zijn in, bijvoorbeeld een koude gemberijsthee, want ijsthee blijft ook populair”, vertelt foodtrendanalist Anneke Ammerlaan.

Vrolijke rietjes

,,Er blijft interesse voor limonades en cocktails deze zomer, waaronder de frissere, de longdrinks en de laag-alcoholische varianten. Ook jenevercocktails zie je terug”, zegt Ammerlaan. Ook doordat we zolang thuis hebben gezeten blijven zelfgemaakte drankjes in trek. Ideeën deel je op of neem je over van Youtube, TikTok of Instagram. Dat zie je in de posts: mooie cocktailglazen met verschillende kleuren drank en veel versiering, zoals bloemen, fruit en vrolijke rietjes.

Instagrammer Foodart1993 is zo dol op Dalgona-koffie dat het de voedseltekenaar inspireerde tot een kunstwerk.

Twee espresso martini’s op de Instagram van thepapermillfood.

Op Instagram plaatsen gebruikers vaak foto’s van mooie zelfgemaakte drankjes met veel versiering zoals eetbare bloemen en fruit, waaronder deze foto van gebruiker @kookgriet.

Top-cocktailmaker Tess Posthumus vertelt hoe je thuis lekkere cocktails maakt: