Wat je moet eten als je last hebt van hooikoorts

Het is nog even wachten voor de lente officieel uit de startblokken schiet, maar dat wil niet zeggen dat er nog geen pollen door de lucht vliegen. Integendeel. In februari werden er zelfs records gebroken qua concentratie van pollen in de lucht. Krijg je al last van niesbuien en jeukende ogen, enkel en alleen door eraan te denken? Dan helpt het misschien om te letten op je voeding. Want ja, zélfs als je last hebt van hooikoorts of een pollenallergie, kan dat volgens voedingsdeskundige Neda Varbanova helpen.

Dat bevestigt ook gezondheidsconsulente Martine Prenen. ,,Hooikoorts is eigenlijk een symptomenbeeld van een allergische reactie op het stuifmeel (pollen) van bomen, planten, grassen. Dat stuifmeel is niet schadelijk voor ons systeem en toch reageert ons verdedigingsmechanisme erop. Dat wil dus zeggen dat het immuunsysteem ‘ontspoord’ is en onnodige afweerstoffen aanmaakt. Je immuunsysteem is met andere woorden van slag en het eerste wat je dan ook moet doen, is stoppen met het te ondermijnen en beginnen met het te ondersteunen. Dat doe je in de eerste plaats via je voeding”, vertelde ze eerder aan een Vlaams magazine.

Prenen raadt aan om suiker (snoep, frisdrank, chocolade), witmeelproducten, alcohol, koffie, azijn, cacao, charcuterie, sterke kazen, conserven, ingemaakte voeding, slechte vetten en koemelkproducten (behalve zure zuivel) te vermijden. Ook met met peper, zout, mosterd en kerrie moet je niet overdrijven. Wat je wél mag eten?

Ananas

,,Ananas is een belangrijke bron van het enzym bromelaïne”, meent Varbanova. ,,Dat stofje vermindert allergische reacties, zwellingen in de neus en luchtwegontstekingen.” Kortom, een ideaal tussendoortje of een topingrediënt voor in een smoothie.

Tonijn

Nog zo'n goede middel als je last hebt van hooikoorts: vette vis zoals tonijn. De reden: deze lekkernij zit bomvol omega 3-vetzuren. ,,Omega 3 werkt als een natuurlijke ontstekingsremmer. Bovendien hebben verschillende studies aangetoond dat mensen die veel omega 3 binnenkrijgen, ook minder last hebben van hun allergieën.” Andere voedingsmiddelen die rijk zijn aan omega 3 zijn koudgeperste plantaardige oliën, pompoenpitten en walnoten.

Ajuin

Gezondheidsexpert Caleb Backe raadt aan om ook geregeld te kokkerellen met ajuinen. ,,Dat heeft te maken met het stofje quercetine, dat voorkomt in uien.” Nog nooit van quercetine gehoord? Het gaat om een sterke flavonoïde die het immuunsysteem stimuleert. Backe: ,,En nog belangrijker: het blokkeert de aanmaak van histamines, stofjes die allergische reacties uitlokken.”

Kurkuma

Voor mensen met een pollenallergie is kurkuma echt een superkruid, aldus Varbanova. ,,Het geheim schuilt ‘m in curcumine, een krachtige antioxidant die eveneens de aanmaak van histamines verhindert.” Nog een voordeel: dankzij de ontstekingsremmende werking zou je lichaam beter in staat zijn om te herstellen van een allergische reactie.

Zuurkool

Je darmen zorgen voor veel meer dan je spijsvertering alleen. Zo heeft je darmflora een niet te onderschatten invloed op je algemene gezondheid en immuunsysteem. Dat zegt ook voedingsdeskundige Lisa Richards: ,,Kies voor voeding die de werking van je darmen bevordert, want die geeft je immuunsysteem op z’n beurt ook een boost én vermindert ontstekingsreacties. Twee zaken die de klachten van een allergie verzachten.” H



aar gouden tip: zuurkool. Door het fermentatieproces bevat de kool immers immuunversterkende probiotica - oftewel bacteriën met krachtige gezondheidseffecten - die je darmflora verbeteren.