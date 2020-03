Wat maakt Gelderse rookworst nou eigenlijk Gelders?

In de etalage van de winkel aan de Steenstraat in Arnhem biedt het rijtje glanzende bokalen geen reden tot twijfel: hier moet je zijn, voor winnende Gelderse. Tien keer was Pepijn kampioen rookworst, de laatste twee jaar ging de eer naar zijn medewerker Pim Willemsen. Het vervult Pepijn met net zoveel trots.



Over ambachtelijke Gelderse worst weet hij alles, ook dat het geen toeval is dat de lekkernij juist hier vandaan komt en daarmee naam kreeg. ,,In Gelderland stonden vorige eeuw veel varkensboerderijen. Tijdens de slachtmaand, november, leverde dat vlees en slachtafval op. Dat laatste klinkt niet smakelijk, maar is prima te gebruiken, zoals delen van de schouder, maar ook overgebleven vet en darmen. Vlees en vet worden fijn vermalen, de complete hoeveelheid past precies in de darmen van het dier. Toegevoegd zout, maar vooral het rookproces leveren houdbaarheid. Roken, da’s typisch Gelders. In veel delen van het land -Limburg bijvoorbeeld- werd vlees niet of nauwelijks gerookt.”