We eten nu minder vlees, maar grote kans dat we snel weer grijpen naar ons biefstukje

Koken & etenMensen zeggen minder vlees te eten door de coronacrisis. Maar of dat een blijvend gevolg is, betwijfelt voedingsprofessor Renger Witkamp ten zeerste.

Wakker Dier liet een enquête doen naar de invloed van de crisis op het eetgedrag van mensen en hun houding ten opzichte van de vleesindustrie. De organisatie, die opkomt voor dieren, concludeert dat mensen minder vlees zijn gaan eten.



Dat komt door de crisis, aldus Wakker Dier. Van de 713 ondervraagden geeft het gros aan regelmatig een stukje vlees te eten bij het avondeten. Toch is 11 procent naar eigen zeggen geminderd met hun vleesconsumptie door de crisis. Geminderd betekent dat ze één of meer dagen per week minder vlees aten dan voorheen.

Volgens Wakker Dier heeft deze afname te maken met het verslechterde imago van de vleesindustrie. Door corona hebben Nederlanders minder vertrouwen in het vlees, uit angst voor besmettingen in slachterijen en fokkerijen, aldus de dierenwelzijnsorganisatie. Dat wantrouwen wordt bevestigd door een eerdere peiling: wat vindt Nederland onder 2000 mensen, van Hart van Nederland, onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.

Slachterijen

Quote Vleescon­sump­tie hangt ook heel erg af van het barbecue­weer. En dan gaan er weel heel veel mensen voor die kiloknal­lers Professor Renger Witkamp Een aantal slachterijen is de afgelopen weken negatief in het nieuws geweest in verband met corona, wat inderdaad een verklaring zou kunnen waarom mensen minder vlees eten, meent Renger Witkamp, hoogleraar Voeding aan de Wageningen Universiteit. ,,Dat er coronabesmettingen zijn vastgesteld in slachthuizen laat mensen niet onberoerd, kan ik mij zo voorstellen.’’ Maar dat de pandemie ‘de ogen van velen heeft geopend’, zoals Wakker Dier stelt, naar aanleiding van hun onderzoek, betwijfelt hij ten zeerste.

Toekomst

Uit de enquête blijkt namelijk dat mensen voornemens zijn het aankomende jaar nóg minder vlees te gaan eten. Een kwart van de ondervraagden geeft dit aan. Witkamp is ‘iets minder positief’. ,,Wat we vaak zien in de voedingswetenschappen is dat mensen opeens minder vlees gaan eten, wanneer slachterijen slecht in het nieuws zijn geweest.’’ Maar net zo snel als deze ontwikkeling opkomt, vervallen ze ook weer in hun oude eetpatroon, weet hij.

Bovendien is de kans dat mensen besmet raken met het coronavirus via vlees heel erg klein. ,,Er is nooit zoiets in de media gepubliceerd, dus ik verwacht dat als mensen inderdaad minder vlees eten vanwege corona, dat van korte duur is.’’

Kiloknallers

Wel spreekt hij van algemene trends die van invloed zijn op de algehele vleesconsumptie. ,,Mensen zijn zich bewuster van wat ze eten. Ze zijn er meer mee bezig, wat voor velen resulteert in de vraag: wáárom eet ik eigenlijk zoveel vlees?’’ De landelijke vleesconsumptie neemt daarom inderdaad af, maar dat proces gaat heel langzaam. ,,En met ups and downs.”



De komende weken zal, ondanks corona, de vleesconsumptie weer toenemen, verwacht Witkamp. ,,Vleesconsumptie hangt ook heel erg af van het barbecueweer. En dan gaan er wel heel veel mensen voor die kiloknallers.’’

