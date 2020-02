Weer of geen weer: het witte goud ook dit jaar weer vroeg op je bord

‘We kunnen het witte goud dit jaar vroeg verwachten’, viel de afgelopen jaren regelmatig te lezen in de media. Dit jaar is daar geen uitzondering op. Al heeft de vroege oogst van Hollandse asperges minder met het weer te maken en meer met kunstmatige teelt.

Het traditionele oogstseizoen van witte asperges is van begin april tot en met 24 juni. Sommige telers verwachten de eerste Hollandse asperges echter al veel eerder, namelijk eind maart, liet NU.nl weten. Naar alle verwachting ligt het witte goud dus vroeg in de schappen. Al gaat dat meestal niet om ‘natuurlijke’ teelt, volgens Johan Buijs, van Asperge Kwekerij Familie Buijs.

Asperges komen op wanneer de grond een gemiddelde temperatuur van twaalf graden heeft bereikt. ,,Daar zijn we op dit moment nog lang niet’’, zegt Buijs. ,,Het was een zachte winter, maar het is nog niet warmer dan 12 graden geweest. Mijn verwachting is dat het nog wel even duurt voordat de grond is opgewarmd. Als de grond al zo ver was konden wij telers geld verdienen, maar ik zie het nog niet gebeuren.’’

Bovendien was er veel regen, laat Anton Vos weten, van aspergekwekerij Vos. ,,De grond is daarom nog veel te nat om asperges te oogsten.’’

Kassen

De binnenteelt of buitenteelt waarbij de natuur een handje wordt geholpen is daarentegen beter te controleren. Grote telers kunnen de oogst van asperges versnellen door het gebruik van plastic, warmtetunnels of kassen. In de kas wordt de temperatuur kunstmatig op 12 graden gebracht, waardoor asperges eerder opkomen.

De eerste asperges van het jaar komen vaak uit de kassen. ,,Je ziet steeds vaker dat het seizoen ‘kunstmatig’naar voren wordt geschoven’’, zegt Buijs. Dat is precies wat er vorig jaar gebeurde. Alleen kwam de buitenteelt toen ook extra vroeg, door het mooie weer in februari en maart. Dus toen hadden we te maken met een overschot.’’

Prijskaartje

Aan vervroegde teelt zit vaak wel een prijskaartje. De bodem of kas moet kunstmatig verwarmd worden en daar zijn kosten aan verbonden. Daarom is vaak de regel: hoe eerder de asperge, hoe duurder die is.