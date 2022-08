Wereldprimeur: Papoea-Nieuw-Guinea benoemt een ‘minister van koffie’

Deze nieuwe ministerpost laat zien dat de regering zich inzet om belangrijke landbouwindustrieën uit te breiden, zei premier James Marape. De minister van koffie is een nieuw parlementslid, Joe Kuli, uit Anglimp-South Waghi, in de centrale hooglanden. ,,De focus van minister Kuli zal liggen op koffie, koffie en koffie. Ik wil koffie drinken die gemaakt is in Goroka, Mount Hagen, Lae en andere delen van het land. Ik wil dat er meer koffie wordt verbouwd voor export”, aldus Marape.

Koffie is het op één na grootste landbouwproduct van het land (na palmolie) en is goed voor 27 procent van alle landbouwexport en 6 procent van het bbp van het land. Koffie uit Papoea-Nieuw-Guinea is de afgelopen jaren een gewild importproduct geworden, met cafés in Australië, de VS en Japan die koffie serveren van in het land geteelde koffiebonen.

Belangrijkste inkomstenbron

De koffieproductie van het land wordt gedomineerd door kleinschalige boeren in de dorpen, die bijna 85 procent van de jaarlijkse oogst van het land produceren. Volgens het ministerie van landbouw en veeteelt is de koffieproductie voor bijna twee miljoen mensen - ongeveer een kwart van de bevolking - de belangrijkste inkomstenbron.

Naast een minister voor koffie benoemde Marape ook voor het eerst een minister voor palmolie, die verantwoordelijk zal zijn voor de oogst van bomen waaruit palmolie kan worden geproduceerd. ,,Door de nieuwe ministerposten komt de groei van de landbouw in de schijnwerpers te staan”, zei Marape gisteren bij de presentatie van het nieuwe 33-koppige kabinet.

20 miljoen kopjes per dag

De regio rond Azië en de Stille Oceaan is de thuisbasis van koffiesoorten met volle en intense smaken die nergens anders aangetroffen worden. De regio omvat naast Papoea-Nieuw-Guinea ook Indonesië, China, Vietnam, Thailand en India.

Een minister van koffie zal in Nederland niet snel benoemd worden, toch speelt koffie een belangrijke rol in ons leven. In 2019 dronken we gemiddeld zo’n twintig miljoen kopjes per dag. Volgens het Voedingscentrum kunnen gezonde volwassenen ongeveer 400 milligram cafeïne per dag innemen zonder dat er negatieve effecten te verwachten zijn. Dat komt neer op ongeveer vier kopjes koffie per dag.

