Werkt de vijfsecondenregel voor eten dat je op de grond laat vallen echt?

Koken & etenJe bent aan het eten (of aan het koken) en laat iets op de grond vallen. Raap je het op om het op te eten of gooi je het meteen in de afvalbak? De Vlaamse wetenschapper Eric De Maerteleire ontrafelt in zijn boek Fabels en feiten over voeding en gezondheid de mythes die we koesteren rondom eten en drinken.

Het is zo'n volkswijsheid die je veel hoort: als je iets op de grond laat vallen en het ligt er minder dan vijf seconden, dan kun je het nog gewoon opeten. De gedachte erachter is dat bacteriën heus niet in zo'n korte tijd je eten bespringen en je ziek maken.

In zijn boek haalt De Marteleire meteen de angel uit de discussie: de wetenschappers zijn het er niet over eens. Tenminste, over de algemene regel. Het is trouwens onduidelijk waar de 'regel’ vandaan komt. De regel zal waarschijnlijk niet zijn ontstaan voordat microben werden ontdekt, dat was in de late negentiende eeuw.



De wetenschapper vond de eerste vermelding van de ongeschreven regel in een roman. In het verhaal is overigens geen sprake van een vijfsecondenregel, maar van een twintigsecondenregel (Wanted: Rowing Coach uit 1995). Een paar jaar later, in de animatiefilm Osmosis Jones uit 2001, volgt een personage de tienseconderegel en eet een met ziektekiemen besmet ei, waardoor het immuunsysteem van zijn lichaam in de war raakt.

Vervuiling tien keer zo hoog na een minuut

Volledig scherm Cover van Fabels en feiten over voeding en gezondheid van Eric de Maerteleire. © Manteau Veel mensen blijken de volkswijsheid te kennen: 56 procent van de mannen en 70 procent van de vrouwen die in 2003 werden ondervraagd door Jillian Clarke van de universiteit van Illinois, kenden de vijfsecondenregel. Ze besmette ook een tegel met een bacterie en stelde vast dat een aantal voedingsmiddelen inderdaad was besmet. Iets grondiger was een onderzoek uit 2006 waaruit bleek dat de salmonellabacterie vier weken op hout, tegels en tapijt kon floreren. Het lukte de bacterie om brood en boterhamworst in minder dan vijf seconden te besmetten. Na een minuut was de vervuiling tien keer zo hoog. Tijd speelt dus een belangrijke rol.



Wat ook uitmaakt is het soort eten dat je op de grond gooit. Een stukje watermeloen raakt heel snel besmet, terwijl een Haribo-snoepje heel langzaam bacteriën verwelkomt. Nat eten is dus risicovoller. En, zo ontdekten ze bij de Amerikaanse Rutgers University in 2016, brengt tapijt minder bacteriën over dan roestvrij staal of keramische tegels.

Maakt het aantal seconden nog uit? Het korte antwoord is nee. Microbioloog Ronald Cutler van de London University liet in een aantal experimenten achtereenvolgens een stuk pizza, een appel en een geroosterde boterham met boter op een vuile vloer vallen. Het voedsel werd opgeraapt na 1, 5 en 10 seconden. Daarna onderzocht hij het op de aanwezigheid van bacteriën. Op alle producten bleken evenveel bacteriën te zitten. Biologiestudenten van de Britse Aston University keken ook naar de ‘contacttijd’. Zelfs in een fractie van een seconde zaten er al bacteriën op. Een artikel in The New York Times uit 2016 waarschuwt dat je er rekening mee moet houden dat het eten van op de grond gevallen voedsel de oorzaak is van 12 procent van alle voedselvergiftigingen.

Of je ziek wordt, hangt natuurlijk wel af van het soort bacteriën. Bacteriën zitten tenslotte overal op: op het bestek dat je gebruikt om te eten, zelfs op de borden als je ze wat langer laat staan. En kinderen die aarde en zand eten worden niet allemaal meteen ziek? De vijfsecondenregel is een fabel, stelt De Maerteleire daarom. ‘Als je gevallen boterham besmet raakt met kiemen als Salmonella, Listeria of Campylobacter, eet je die beter niet op. Maar dat weet je natuurlijk niet op voorhand. De kans dat dit gebeurt, is evenwel vrij klein. Hoe droger een product, zoals een koekje, hoe minder snel bacteriën zullen worden opgenomen; bij vochtig voedsel, zoals een plakje vlees, is dat anders. Als je op zekerheid wilt spelen, eet dan geen voedsel meer op dat op de grond is gevallen.’

Volledig scherm Eric De Maerteleire © Manteau Deze vragen stel je jezelf voordat je iets opeet dat op de grond is gevallen:

1 Wordt het product nog gekookt? Dan is er geen gevaar. Kan het product nog gewassen worden? Was het dan eerst voordat je het eet.

2 Kun je het product niet koken of wassen en wel makkelijk vervangen? Gooi het weg.

3 Kun je het product niet makkelijk vervangen? Als de vloer schoon is, kun je het eten. Bij twijfel: weggooien.

4 Lopen er huisdieren over de vloer die regelmatig buiten lopen? Gooi het weg.

5 Om wat voor soort eten gaat het? Als je appel, boterham of koekje buiten op de grond valt, gelden er andere richtlijnen. Valt het product op een schoon kleed, bijvoorbeeld bij een picknick? Gewoon opeten. Valt het product op straat? De kans op de aanwezigheid van ziekteverwekkers is niet in te schatten, dus niet opeten.



Eric de Maerteleire studeerde af als bio-ingenieur aan de Universiteit Gent in 1973 en behaalde een doctoraatsdiploma in 1980. In datzelfde jaar werd hij hoofd van het Gentse Stadslaboratorium, een functie die hij tot december 2010 uitoefende. Beroepshalve analyseerde hij dagelijks voedingsmiddelen. Daaruit ontstond zijn passie voor de relatie tussen voeding en gezondheid.

