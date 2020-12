Wijnen van kleine boeren getest: ‘Deze kom je niet in de grote supermarkten tegen’

Koken & eten Dit recept is perfect om mee te nemen naar het kerstdiner

11 december Rudolph van Veen is in deze periode elke dag op tv om in kerstsfeer lekkere recepten te delen. Zijn gerechten zijn makkelijk en snel te maken, belooft hij. Vandaag het recept voor gamba-avocadotaartjes uit de oven.