Wordt prosecco rosé het nieuwe zomerdrankje van de toekomst?

Nippen van een glaasje rosé champagne of cava kon je tijdens deze zonnige dagen al doen op je balkon of in je tuin. Op prosecco rosé bleef het echter wachten. Tot nu: de Italiaanse regering heeft namelijk toestemming gegeven voor de productie van rosé prosecco en het zou weleens hét drankje kunnen worden van volgende zomer.

Prosecco is al jaar en dag, net zoals champagne trouwens, een beschermd product. Dat betekent dat de Italiaanse mousserende wijn aan een paar voorwaarden moet voldoen voordat je ook echt de naam prosecco mag gebruiken. Eén vereiste is dat prosecco niet rosé mag zijn, tot nu althans. Zo heeft het Italiaanse ministerie voor Landbouw zojuist goedgekeurd dat je tegenwoordig ook een roze variant mag maken van de Italiaanse wijn.

Deze zomer slurpen van een prosecco rosé zit er helaas nog niet in. Zo is de verkoop ervan pas toegestaan vanaf 1 januari 2021, na de oogst. Bovendien zijn er een aantal vereisten waaraan de prosecco moet voldoen. Zo zal hij 10 tot 15 procent Pinot Noir moeten bevatten voor de roze kleur, en voornamelijk gefabriceerd moeten worden met witte Glera-druiven.

Populariteit rosé

Wijnschrijver Harold Hamersma noemt de komst van de nieuwe variant ‘begrijpelijk’ vanwege de stijgende populariteit van rosé. ,,We drinken rosé nu het hele jaar door, en dat er nu toestemming is voor proseccoland is natuurlijk commercieel interessant. Zij willen namelijk ook een graantje meepikken van de populariteit.’’

,,Rosé is een sexy kleur voor mousserende wijn en het gebeurt ook op andere vlakken: kijk maar naar cava en champagne – zij hadden al rosévarianten, alleen prosecco was er nog niet.’’ Er is volgens Hamersma een duidelijke focus op rosé. ,,Luxury brands als Louis Vuitton zijn ook domein aan het kopen voor een bepaalde status. Het is een beweging waar commerciële gedachten in meespelen.’’

Kwaliteit

,,De kwaliteitsproducenten verzuchten dat de teloorgang van het merk prosecco nabij is omdat er aan het merk gepeuterd wordt’’, aldus Hamersma. Volgens hem gaat het in dit verhaal over de budget-prosecco – met een prijs van onder de tien euro – en als het aan Hamersma ligt kun je deze als wijnfan beter vermijden. ,,Dat er nu een rosévariant komt zorgt er namelijk niet opeens voor dat de kwaliteit veel beter wordt.’’

Volgens Hamersma klinkt het allemaal heel chique, maar is het dus niet meteen een garantie voor ‘lekker’. ,,Van Glera-druiven worden namelijk ook gewoon prosecco’s van 3,99 euro gemaakt.’’

Makers denken alvast dat het hét zomerdrankje van volgende zomer zal worden en dat er naar schatting 30 miljoen flessen per jaar verkocht zullen worden.