Zat te proeven in gezellig Beij Ons in Nijmegen

Wat is een leuke plek waar je gemakkelijk aanschuift en tegen een redelijke prijs kan eten, was de vraag aan een stel Nijmegenaren. Een proeflokaal aan de Daalsedwarsweg kwam uit de bus als een van de favorieten.



Dat snap ik wel, als ik zaterdagavond bij Beij Ons binnen stap. Het is er rumoerig en warm. De gastheer steekt vriendelijk zijn hand op. Hier hebben ze er zin in.



Het oogt als een bruine kroeg van lang geleden. Op de achterwand een afbeelding van een vrachtwagen volgeladen met bieren met daaromheen mannen met petten en bretels uit een andere eeuw. De tafels zijn versleten en van hout en de bruine bar is er een in de categorie ‘mooie toog’. Samen met de typische houten caféstoeltjes, de scheepslampen, donkere gordijnen en mensen die spelletjes spelen of borrelen, is het gewoon een erg gezellige stek. Als ik de discolamp zie, vermoed ik dat je hier ook prima een feestje kunt geven.