Zelf brood bakken met de kinderen: met deze tip van topbakker Toon kan het niet mislukken

Koken & eten TikTokker Dylan vermaakt miljoenen kijkers met zijn smerige taarten: ‘Dit lijkt wel een mislukte grafroof’

14 februari Een Amerikaanse TikTokker scoort op het platform miljoenen views per video als hij recepten maakt uit oude kookboeken. Het lijkt erop of hij recepten kiest waarvan hij vooraf al rilt, zoals ‘watertaart’ uit 1929. ,,Is dit een recept voor een vis?”