Zelf koekjes bakken is zo moeilijk niet: begin eens met deze zandkoekjes of spritsen

Het stappenplan voor spritsen

- Begin met het opkloppen van boter en suiker in de keukenmachine. Net als bij een cake moet het beslag goed wit zijn, legt Van Gorp uit. - Meng het beslag vervolgens met melk en bloem. - Doe het beslag in de spuitzak met spuitmondje en spuit het beslag in een zigzagmotief. - Het beslag spuit je op een bakplaat met bakpapier, om de bakplaat vervolgens in de oven te schuiven. - Bak de koekjes vervolgens zo’n 15 tot 20 minuten in de oven op 170 graden Celsius. - Als de koekjes mooi goudbruin van kleur zijn, dan weet je dat ze van binnen ook goed gaar zijn.

Het stappenplan: zandkoekjes

- Mix de boter, witte basterdsuiker en vanillesuiker tot een romig geheel. Voeg eierdooier toe en mix tot deze is opgenomen. Als laatste voeg je bloem en zout toe en kneed je het tot een stevig koekdeeg, aldus Reintjens.

- Wikkel het deeg in folie en leg het minstens een uur in de koelkast om het te laten rusten. Dat is de gouden tip om het bakken te laten slagen.

- Na het rusten kun je balletjes draaien van het deeg. Leg deze op een met bakpapier beklede bakplaat en druk ze (met een vork) een beetje plat.

- Bak de koekjes in ongeveer 16 minuten op 180 graden Celsius of tot de randjes goudbruin kleuren.

- Laat de koekjes een paar minuten afkoelen op de bakplaat voordat je ze naar een rooster verplaatst om volledig af te koelen.

- Om te variëren op de standaard zandkoekjes kun je chocoladestukjes door het deeg doen of ze in gesmolten chocolade dippen (eventueel tot de helft). Of doe sinaasappelschil of cacaopoeder in het deeg.