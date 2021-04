Zit je al op het terras? Wees dan gul met de fooi

Over geld gesproken: wees gul met de fooi. Nederlanders staan nou niet echt bekend om hun gulheid, maar laten we onze Brabantse, bourgondische kant dan eens omarmen. Je hebt een jaar lang kunnen sparen voor dit moment. Er was toch niks waar je je geld aan hebt kunnen uitgeven.



Ja, de coronacrisis heeft veel mensen getroffen in hun portemonnee. Voordat ik daar boze mails over krijg: over hen heb ik het uiteraard niet. Deze oproep is gericht aan de niet-verkouden mensen die toch al van plan zijn om naar het terras te gaan.