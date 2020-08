Zo bereid je een maaltijd zonder gebruik van vuur, gas of stroom.

koken & etenLaat de luxe keuken even links liggen. Deze zomer ontdekken we de charme van buiten koken. Van primitief op vuur tot milieuvriendelijk met de zon als hulp.

Leven, maar dan zo milieuvriendelijk mogelijk. Daar draait het om voor André Viergever van de website No-Mad.nl, een blog voor camperliefhebbers. ,,Waarom zou je koken op gas als je ook de zon hebt. Het heeft ook nog eens veel voordelen, want je eten kan niet verbranden.’’

Viergever haalt zijn zonneoven als het even kan naar buiten. ,,Tijdens het kamperen koken wij zoveel mogelijk hiermee, maar ook thuis gebruiken wij hem geregeld. Van de week heb ik nog lekkere brownies gemaakt.’'

Drie soorten

Het principe van de zonneoven is simpel. ,,Je hebt eigenlijk drie soorten. De meest eenvoudige is er een die je ook zelf kan maken: een zwarte doos met daarop een glazen plaat. De doos wordt heet en door het glas kan de hitte er niet uit. Hiermee kun je slow cooken. In de ochtend kun je er prima een diepvrieskip in doen, de hele dag een uitstapje maken en ‘s avonds is je kip klaar. Het voordeel van deze oven is, dat het eten gaart ook al is de zon even weg.’’

Paraboolspiegel

Een andere optie is koken met behulp van een paraboolspiegel, een holle spiegel die de zonnestralen concentreert naar een brandpunt. ,,Daar leg je dan een rooster op met bij voorkeur een zwarte pan. Dit kan echt heel heet worden. Het nadeel is alleen wel dat als de zon weg is, ook je hitte weg is.’'

GoSun zonneoven

De laatste optie is koken met een GoSun zonneoven. ,,Dit is een dubbelwandige glastube. Tussen de glaswanden zit een vacuüm. Zie het maar als een doorzichtige thermoskan. Rond de tube zit een paraboolspiegel. De zonneoven kan wel tot 200 graden worden. In de glastube zit een slede waar je je voedsel in kan doen. Ik heb de variant waar je voor twee mensen eten in kan bereiden, maar er zijn ook grotere exemplaren. Uiteraard duurt het dan wel langer voordat je eten gaar is.’'

Quote Het enige is dat je geen korstje op je eten krijgt. Het eten wordt meer gestoomd dan gebakken André Viergever

De camperliefhebber bereidt bijna alles in de bijzondere oven. ,,Van vlees en groenten tot bijvoorbeeld een cake of brownies. Eigenlijk kun je er alles in bereiden wat in een gewone oven ook kan. Het enige is dat je geen korstje op je eten krijgt. Het eten wordt meer gestoomd dan gebakken.’'

Veel langer dan normaal is Viergever niet bezig met het bereiden van een maaltijd. Misschien dat het tien of vijftien minuten langer duurt dan in een gewone oven. ,,Maar aan de andere kant: je hoeft er niet bij te blijven, want je werkt niet met vuur en het kan niet verbranden.’’

Ook proberen? Probeer het anders met dit recept voor kaneelbroodjes:

Recept kaneelbroodjes

Ingrediënten:

- Croissantdeeg (blikje)

- paar scheppen bruine suike

- 2 theelepels kaneel

- 50 gram boter

Werkwijze:

- Meng de kaneel met de boter.

- Rol het croissantdeeg uit en knijp de naden een beetje dicht.

- Besmeer de plak met het botermengsel en strooi er gelijkmatig suiker op.

- Rol de plak weer op en snijd er plakken uit.

- Leg deze op een strook bakpapier in de zonneoven en bak ze in circa 30 tot 40 minuten goudbruin.