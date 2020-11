Zo geef je je vaatwasser een grondige reinigingsbeurt

Uit eten in de caravan, pal voor je geliefde restaurant: ‘Dit smaakt naar meer!’

1 november Het zijn mooie geluksmomenten in een treurige tijd. Door corona niet uit eten kunnen in je favoriete restaurant? Zet gewoon een caravan voor de deur van het geliefde etablissement en je wordt via het raam van de sleurhut koninklijk culinair bediend.