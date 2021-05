Zo houd je je fruit en groente langer vers

1. Sla fris houden: Doe de sla in een kom of een plastic doos, doe er een paar vellen keukenrol omheen en trek er vervolgens strak plastic folie overheen waardoor de sla zo min mogelijk aan de lucht wordt blootgesteld. Dit helpt om de bladeren zo knapperig mogelijk te houden. Ook bederft de sla minder snel.



2. Dit doe je wel in de koelkast: Bladgroenten en koolsoorten zoals sla, boerenkool, bloemkool, broccoli en spruiten horen in de koelkast. Dat geldt ook voor prei, peen en bleekselderij. Komkommer of paprika houd je het best in de oorspronkelijke verpakking tot het moment dat je ze gebruikt. Heb je groenten zelf in een plastic zakje gedaan, bewaar ze dan in een geopende zak. Voorgesneden groenten, moet je altijd in de koelkast bewaren, het liefst in de originele verpakking.



3. Dit hoort niet in je koelkast: Wintergroenten (uien, knolselderij, maar ook knoflook) kun je beter niet in de koelkast bewaren, maar op een koele, droge, donkere plek. Gebruik de voorraadkast of een keukenkastje. Dan kun je ze twee tot vier weken bewaren.