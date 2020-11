Zo maak je de heerlijke gebaktballetjes van de Healthy Sisters

Video Deze Surinaamse kippensoep (met Indonesi­sche roots) staat bekend om de smaakvolle bouillon

24 november Tv-koks Job en Perry leren over de Surinaamse keuken in de videoserie SuriFood op deze site. De koks spreken in de serie met Surinaamse koks over hun allerlekkerste gerechten. Vandaag: saoto soep.