Zo maak je een makkelijke variant op de gevulde kalkoen

Rudolph van Veen is deze periode voor kerst elke dag op tv om lekkere recepten te delen in de kerstsfeer. Zijn recepten zullen makkelijk en snel te maken zijn, belooft hij. Vandaag het recept van geroosterde kalkoenborstfilet.

,,Ik weet dat veel mensen de fantasie hebben van een gevulde kalkoen tijdens het kerstdiner, maar het is best moeilijk om klaar te maken", zegt Rudolph van Veen die dagelijks bij 24Kitchen te zien is met zijn kookprogramma Feestdagen met Rudolph. ,,Je moet met een groot gezelschap zijn en maar weinig mensen hebben thuis een oven die groot genoeg is.”

Gelukkig heeft hij hier een goede variant op: hij gebruikt kalkoenborstfilet. De onderkant van de ovenschaal vult hij met wortelen, knoflook en een ui. Dit omdat het smaak geeft en zodat de onderkant niet aanbakt. De vulling die normaal gesproken in de kalkoen gaat, maakt hij apart.

Ingrediënten



- 1 kg kalkoenborstfilet

- 100 g roomboter

- 1 ui

- 1 winterpeen

- 1 teen knoflook

- 200 ml kippenbouillon

- 1 glas droge witte wijn

- 30 ml zonnebloemolie

- 1 citroen

Vulling



- ½ wit casinobrood

- 1 ui

- 2 stengels bleekselderij

- olijfolie

- 250 g half-om-halfgehakt

- ½ bosje bladpeterselie

- ½ bosje kervel

- 1 takje rozemarijn

- ½ l kippenbouillon

- 3 eieren

Extra nodig: ovenschaal

Bereiding



Stap 1: Kalkoenborstfilet

Verwarm de oven voor op 165 °C. Bestrooi de kalkoenfilet aan beide kanten met zout en peper. Vet een passende ovenschaal in met een beetje boter. Schil de wortel. Snijd de ui en de wortel in grove stukken. Snijd de knoflook fijn. Verdeel de wortel, ui en knoflook over de ovenschaal en leg de kalkoenfilet boven op de groenten. Zet de ovenschaal in de oven.

Verwarm ondertussen de bouillon, wijn, olie, boter en het sap van de citroen in een pan tot de boter is gesmolten. Overgiet de kalkoen na circa 10 minuten bakken met een derde van het mengsel. Gebruik hiervoor een grote lepel en laat de oven niet langer open dan nodig. Herhaal dit elke 20 minuten tot de kalkoen een uur in de oven is geweest. Haal de filet uit de oven en laat 10 minuten rusten onder aluminiumfolie.

Stap 2: Vulling

Verwarm de oven voor op 160 °C. Snijd het brood in blokjes en bak in de oven in circa 15 minuten krokant. Snipper de ui fijn. Schil de bleekselderij en snijd in kleine blokjes. Verhit een scheutje olie in een pan en rul het gehakt circa 2 minuten. Breng op smaak met peper en zout. Voeg de ui toe. Bak circa 2 minuten. Voeg de bleekselderij toe en bak nog 2 minuten. Blus het geheel af met 2/3 van de bouillon. Hak de kruiden en voeg toe. Meng het gehakt met het geroosterde brood. Voeg de rest van de bouillon toe tot het een smeuïge massa wordt. Klop de eieren los en meng ze erdoor. Schep het mengsel in een ingevette ovenschaal. Bak de vulling in de oven in circa 25 minuten gaar.

Stap 3: Serveren

Snijd de kalkoenfilet (eventueel aan tafel) in plakjes en dien op met de vulling, gevogeltejus en groenten en aardappels naar keuze.

Tip van Rudolph: De groenten in de ovenschaal waar de kalkoenfilet op ligt, zorgen voor extra smaak, maar voorkomen ook dat de kalkoenfilet aan de onderkant aanbakt. Gemiddeld wordt circa 20 minuten oventijd per 500 g vlees gerekend. Met een vleesthermometer kun je precies meten of de kalkoen gaar is. De temperatuur in de filet moet rond de 75 graden zijn.

