Zo maak je hartige taartjes met humus, courgette & hazelnoten

Zo maak je het

Rasp de schil van de citroen, maar alleen het geel, het wit is namelijk bitter. Fruit in een koekenpan de ui met de knoflook zachtjes glazig. Pureer de uien, samen met de humus, peterselie, 4 eetlepels paneermeel en de citroenrasp. Breng de pasta op smaak met citroensap, zout, peper en cayennepeper. Rooster de hazelnoten, met een snuf cayennepeper, in een droge koekenpan goudbruin. Laat de noten iets afkoelen en hak ze grof.

Smelt boter in een pannetje en leg de plakjes filodeeg naast elkaar. Besmeer ze met boter. Leg 2 plakjes in elke springvorm en laat de randen royaal overhangen. Laat het deeg op de bodem overlappen. Leg het derde plakje in het midden van de vorm. Strooi in elk vormpje 1 eetlepel paneermeel. Verdeel het humusmengsel over de bodems, strooi de hazelnoten er overheen. Zet de linten courgette, in spiraalvorm, in de vorm. Vul de vorm helemaal op. Verdeel de tijmblaadjes over de groenten. Vouw de randen van het deeg losjes over de bovenkant van de taartjes.