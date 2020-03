Zo maak je heerlijke desserts: met maar een handvol ingrediënten

Wat heeft je geïnspireerd voor dit boek?

,,Na een diner is het altijd leuk om er een dessert aan toe te voegen. Ik wil met het boek laten zien dat je met een mooi gerecht altijd iets feestelijks mee kan geven, ongeacht wat je bereidt. Een dessert maken is iets extra’s en je blijft hierdoor wat langer aan tafel. Ik vind het leuk om te laten zien dat je met een beperkte ingrediëntenlijst iets verrassends kunt maken.’’



Philippi's boek bevat recepten voor verschillende nagerechten. Of je nu houdt van mousse, ijs, taart, fruit of chocolade: met een beperkt aantal ingrediënten, eenvoudige bereiding en aandacht voor variaties kan iedereen volgens de foodstyliste een mooi dessert klaarmaken, vindt de auteur. ,,Je hoeft niet per se naar de winkel, vaak heb je de producten al gewoon in huis.’’

Volledig scherm Janneke Philippi © Studio Philippi De gerechten zien er soms best ingewikkeld uit, is het wel geschikt voor iedereen?

,,Het ziet er misschien ingewikkeld uit, maar de recepten zijn erg eenvoudig: eenvoud is het kenmerk van het boek. Dit zie je ook al gelijk terug op de cover met de chocolade panna cotta. Het enige wat je hier eigenlijk voor nodig hebt is chocolade, gelatine en slagroom. Je ziet ook veel diverse desserts, zoals het hoofdstuk met groenten en kruiden. Hiermee wil ik laten zien dat je ook met hartige dingen, en dus ook met groente, een dessert kunt maken.’’

Wat is het makkelijkste recept uit het boek?

,,Een makkelijk recept is bijvoorbeeld de frambozentiramisu. Dit dessert is binnen tien minuten klaar. Je klopt de mascarpone met slagroom tot iets luchtigs, daarna kun je al gaan stapelen en lagen gaan maken met de Italiaanse lange vingers en vers fruit. Dat is dus een hele makkelijke. Iedereen vindt het er ook altijd leuk uitzien, of het nou netjes is gestapeld of wat rommeliger.’’

Heb je alle gerechten zelf een keer uitgeprobeerd?

,,Ja, ik heb alles gemaakt en geproefd. Voor het boek wordt alles twee of drie keer gemaakt, en dan moet er natuurlijk ook geproefd worden. Ik lust ook alles, het zijn echt mijn favoriete desserts. Ik zou ze stuk voor stuk op tafel zetten.’’

Wat onderscheidt jouw receptenboek van andere boeken? Staan er echt nieuwe recepten in?

,,Er zitten zeker nieuwe dingen in. Je vindt recepten die echt zijn ontstaan door ontwikkeling, door dingen te combineren, te proeven en opnieuw te testen. Je ziet ook een aantal klassiekers waar ik dan weer mijn eigen draai aan geef. Ik word altijd geïnspireerd door waar ik eet en met wie ik ben, maar de receptuur is echt van mezelf.’’

Volledig scherm Cover van het boek, waarvan het recept hieronder te vinden is: chocolade panna cotta. © Studio Philippi Staan er ook vegan recepten in?

,,Nee, niet specifiek vegan. Deze kun je wel vinden in mijn boek over appeltaart, die bij dezelfde serie hoort. In dat boek staan een stuk of twintig recepten waar ik bewust heb gekozen voor vegan en glutenvrij. Maar in dit boek heb ik al een selectie moeten maken, waardoor er al een aantal recepten zijn gesneuveld. Hierdoor was er geen plek meer voor vegan. De die hard vegans weten natuurlijk wel hoe je het gerecht kunt aanpassen, maar je moet het boek niet specifiek vanwege dat criterium gaan kopen.’’

Staan er ook gerechten in die wat moeilijker zijn?

,,Ik vind dat alles prima te maken is. Toen ik de gerechten een aantal jaar geleden maakte voor de eerste druk van het boek, zijn er ongetwijfeld een paar geweest die meerdere keren getest zijn en waarbij er ruimte was voor verbetering. Maar alles is goed te doen; dat is ook altijd de feedback die ik terugkrijg.’’

Verwacht je bij dit boek net zo’n succes als bij de andere boeken uit de serie van Bij Janneke thuis?

,,Na de uitverkoop van de eerste druk hebben we besloten om dit boek mee te nemen in de serie van Bij Janneke thuis, om nog meer mensen te bereiken. Tot nu toe zijn de geluiden erg positief en is de herdruk goed opgepakt. Ik kan het nog niet echt inschatten, maar de eerste cijfers zien er goed uit. De feedback die ik krijg is ook dat mensen het altijd lekker vinden.’’

Na het succes van het receptenboek Mijn favoriete desserts heeft de Philippi besloten om het boek in een nieuw jasje te steken en het toe te voegen aan haar succesvolle boekenserie Bij Janneke thuis. De herdruk is het vijfde deel van de boekenreeks. Het receptenboek en de andere boeken uit de serie zijn de koop op de site van Philippi.

Hieronder vind je een van de recepten uit het boek van Philippi: chocolade panna cotta.

Chocolade panna cotta

4 personen – 20 min. + 3 uur wachttijd

INGREDIËNTEN

3 blaadjes witte gelatine

500 ml slagroom

50 g suiker

200 g pure chocolade, in blokjes

3 el koffie- of notenlikeur

50 g melk- en/of witte chocolade

4 puddingvormpjes (inhoud 150 ml)

BEREIDING

1 Week de gelatine 5 minuten in een kom met ruim koud water. Breng in een steelpan de slagroom met de suiker aan de kook. Roer tot de suiker is opgelost. Voeg de pure chocolade toe. Laat de chocolade op laag vuur in de warme room smelten.

2 Neem de pan van het vuur. Los al roerende de goed uitgeknepen gelatine op in de warme chocoladeroom. Voeg de likeur toe. Spoel de puddingvormpjes om met koud water en laat goed uitlekken (niet afdrogen!). Schenk de warme chocoladeroom in de vormpjes en laat afkoelen tot kamertemperatuur.

3 Zet de puddinkjes minstens 3 uur in de koelkast om op te stijven. Hak intussen de melk- en/of witte chocolade in mooie schilfers.

4 Houd de vormpjes enkele tellen in een kom heet water. Snijd eventueel nog de puddinkjes rondom met een mes los van de vormpjes. Leg een bordje op de vormpjes en keer ze samen. Verwijder de vormpjes. Bestrooi de puddinkjes met de chocoladeschilfers.