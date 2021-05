Zo maak je in een handomdraai een lekkere dressing

In de keuken kunnen kleine details vaak een groot verschil maken, weet Ramon Beuk. In de serie Da’s Handig! geeft de tv-kok wekelijks tips die koken voor jou makkelijker maken én je het vertrouwen geven dat het nooit meer kan mislukken. Vandaag: zonder dressing geen salade.

,,Laatst toverde een vriendin van mij een prachtige salade op tafel”, vertelt tv-kok Ramon Beuk. ,,Ze had echt haar best gedaan om me te verrassen met iets moois. En eerlijk is eerlijk: de salade zag er prachtig uit. Vol enthousiasme begon ik te snijden, nam een hap en ontdekte dat ze de essentie van een salade vergeten was. De zogenaamde dressing over de salade was geen dressing, maar simpelweg een koude saus. Ze vroeg mij om een eerlijke reactie en die moest ik haar geven. Je gerecht is lekker, maar het is geen salade.”



Wat eraan ontbrak? ,,Een zuur. Met een beetje zuur in de vorm van een azijn of sap van een citrus is een salade pas echt een salade.”

,,Tijdens workshops laat ik mensen vaak nadenken over hun eigen smaakcombinaties. Hoe maak je bijvoorbeeld een passende saus bij een bepaald stuk vlees of vis of hoe maak je een dressing bij een bepaalde salade? Vaak lastig voor mensen om te begrijpen wat de basis is om te starten en vanaf welk punt je eigen creativiteit om de hoek komt.”

De chef-kok legt dan uit dat het begrijpen van de basis het start punt is van alles. ,,De basis is datgene wat je minimaal nodig hebt om een bepaald gerecht te maken. Aan die basis voegt iedere kok zijn eigen creativiteit toe en maakt zo zijn eigen creaties. Dus wat is dan de basis van een dressing is heel simpel: een olie en een zuur.”

Hoe maak je dan een dressing? ,,Meng een zuur zoals een azijnsoort, bijvoorbeeld balsamico of wijnazijn of citrussap (citroen of limoen bijvoorbeeld), met olie en je hebt de basis voor een dressing. Voeg daar de ingrediënten aan toe. Voorbeelden zijn verse kruiden, mosterd, uien, knoflook, specerijen, noten, zaden en zuivelproducten. Wat maar past bij de salade die jij wilt maken. Zout en peper horen er ook bij. En eventueel een zoetje in de vorm van honing of een stroop. Samen bepalen die de eindsmaak.”

Quote Onthoudt dus dat een salade pas echt een salade wordt wanneer er een zuur aan toegevoegd wordt Ramon Beuk Voor je aan de slag gaat, is het handig om het doel van een dressing te kennen. ,,Het doel is smaak en een specifiek karakter geven aan je salade", legt Beuk uit. ,,Daarnaast zorgt een combinatie van olie en zuur in de dressing er ook voor dat een salade zachter en beter verteerbaar wordt. Om die reden is het verstandig om niet te ver van tevoren de dressing over de salade doen. Of je moet gek zijn op slappe slablaadjes en verlepte groenten.”

Er zijn regels voor. ,,Op school leerde we dressings maken met 1 deel azijn en 3 delen olie", aldus de kok. ,,Anno nu willen we een dressing die gewoon fris en licht is. De verhoudingen worden steeds meer teruggeschroefd naar 1 deel azijn op 1 of maximaal 2 delen olie.”

Volledig scherm Wayooh Da's Handig van Ramon Beuk © Ramon Beuk Je kunt op basis van allerlei soorten vlees, vis, groenten, sla en zetmeelproducten - zoals rijst, couscous en pasta) - een salade maken. ,,De ingrediënten kunnen, behalve de zetmeelproducten dan, rauw of gekookt zijn. ,,Zodra je een dressing door de ingrediënten mengt wordt het een salade. Onthoudt dus dat een salade pas echt een salade wordt wanneer er een zuur aan toegevoegd wordt. ,,Wanneer alle ingrediënten gemengd zijn en het zuur ontbreekt komt het besef van ‘O ja. Dat miste ik’", legt Beuk uit. ,,Een fris zuur is de bepalende smaak voor een heerlijke salade.”



Is een dressing dan gezond? ,,Je kunt het zo gezond maken als je zelf wil. Maar koop vooral geen kant-en-klaar meer. Maar maak je dressings lekker zelf en bepaal hoe lekker, gezond en creatief je het hebben wil.”



In deze video zie je hoe je de basis maakt en hoe je vervolgens varieert. ,,Dan maak je in een handomdraai de lekkerste dressings voor je meest creatieve salades", belooft Beuk.



